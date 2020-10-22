وزيرة التخطيط تصل سوهاج لافتتاح "المرحلة 2" لمشروعات التنمية المتكاملة

وصلت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منذ قليل، إلى مطار محافظة سوهاج لتشهد افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، يرافقها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وتستهل السعيد، جولتها التفقدية بافتتاح وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، لتتجه بعدها إلى قرية عرب بخواج بمركز طهطا، لافتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، ومركز شباب عرب بخواج.

وتتابع السعيد، جولتها متجهه إلى قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا لافتتاح مركز شباب الشيخ زين الدين، ثم افتتاح الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين، كما تتفقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" خلال جولتها بمحافظة سوهاج.

وتختتم السعيد، جولتها بتفقد الحديقة المتحفية لعرض منتجات الحرف التراثية لتتجه بعدها لمطار سوهاج في طريقها إلى القاهرة.

يُشار إلى أنَّ إجمالي الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة سوهاج في خطة العام المالي 2020 -2021 بلغت 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.7% عن خطة العام المالي 2019-2020، كما تتضمن الملامح العامة لخطة المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة والمُوجهة لمحافظة سوهاج 865 مليون جنيه قيمة الاعتمادات المٌوجهة في المرحلة الأولى فيما بلغت الاعتمادات المٌوجهة في المرحلة الثانية 1.928 مليار جنيه، تسهم في توفير 29 ألف فرصة عمل.

وتتضمن مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات الإسكان، الصحة، التعليم والتدريب، التكافل الاجتماعي، الخدمات الرياضية، والتمكين الاقتصادي والتي تنعكس على تحسين مستوى حياة الأهالي بقرى سوهاج الثلاث السوالم والشيخ زين الدين وعرب بخواج.