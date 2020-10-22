مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم مع غانا لتأسيس شركة جديدة في أفريقيا

وقعت مصرللطيران، الناقل الوطني لمصر، وعضو تحالف ستار العالمي، مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني بمقتضاه تصبح مصر للطيران شريكًا استراتيجيًا في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية.

جاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية والحكومة المصرية بتعزيز أواصر التعاون ودعم العلاقات وتبادل الخبرات مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات ومن بينها صناعة النقل الجوي، وتحت مظلة وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

صرح بذلك رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ووقع مذكرة التفاهم جوزيف كوفي آدا وزير الطيران في غانا والطيار حسن منير مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ممثلًا عن الجانب المصري.

وأكّد عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط، أنَّ جهود الجانب المصري في اقنتاص الفرصة قد كللت بالنجاح قائلًا: "نحن سعداء بثقة الحكومة الغانية في اختيار وأفضلية مصر للطيران من بين كبرى شركات الطيران الأوروبية والأسيوية والأفريقية لهذه الشراكة الاستراتيجية، في إنشاء شركة طيران جديدة تعمل من مركزها الرئيسي بالعاصمة الغانية أكرا، وتمتد شبكة خطوطها في أرجاء أفريقيا مع ربطها بدول الأمريكتين الشمالية والجنوبية".

وأوضح رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مصر وغانا على مدار أعوام عديدة، مؤكّدًا قدرة مصر للطيران في دعم التعاون بين البلدين الفريقيتين الشقيقتين في مجال الطيران المدني وتلبية الاحتياجات اللوجستية المطلوبة لإنشاء شركة طيران قوية قادرة على المنافسة في السوق العالمية محققه الأهداف الاستراتيجية للجانبين

جدير بالذكر، أنَّ الدولة المصرية تهتم كثيرًا بتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والافريقي وتسعى دائما من خلال تقديم كل السبل والإمكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الأفريقية في شتى مجالاته، فهذا ليس بالتعاون الأول بين البلدين الشقيقتين في قطاع الطيران المدني، حيث وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران مع وزارة الطيران المدني بدولة غانا عقدا لإنشاء مركزاً لتقديم الخدمات الفنية لشركات الطيران العاملة من وإلى مطار كوتوكو الدولي بالعاصمة الغانية أكرا، وذلك في عام 2018.