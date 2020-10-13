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محمود مسلم

مصر للطيران تطرح تخفيضات تصل لـ35% على رحلاتها

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الوطن
02:06 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، تخفيضات بين القاهرة، وجدة والمدينة والرياض والدمام والقصيم بالمملكة العربية السعودية، في ظل الحملة التي أطلقتها مصر للطيران للتشجيع على السفر تحت شعار "مش حنبطل نسافر".

وتسري التخفيضات للسفر من المدن السعودية إلى نقاط شبكة مصر للطيران المنتشرة حول العالم، إذ طرحت الشركة تخفيضا بنسبة 35% على درجة رجال الأعمال، و25% على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر حتى 5 نوفمبر 2020، على أن يبدأ السفر قبل 1 ديسمبر 2020.

ويمكن للعملاء شراء التذاكر من جميع مكاتبها حول العالم، أو من خلال مركز الاتصالات في مصر 1717، أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.

وترجو الشركة من عملائها، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء السفر ومراجعة متطلبات السفر إلى الدول المختلفة عبر موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.

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