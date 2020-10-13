وصول ومغادرة 19 ألف مسافر بمطار القاهرة و"مصر للطيران" تنطلق لـ40 دولة

يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، وصول ومغادرة 164 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات، تقل على متنها نحو 19 ألف مسافر.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار أن رحلات السفر، والبالغ عددها 83 رحلة ستقل على متنها 9197 راكب، وتقلع إلى عدد من العواصم منها واشنطن، وفرانكفورت، وباريس، ولندن، وموسكو، ومسقط، ولاجوس، وبيروت، وبغداد، وروما، ونيروبى، والخرطوم، والدار البيضاء، والجوف، وأربيل، وتبوك، والدمام، وميلانو، وأثينا، وفيينا، وإسطنبول، وأديس أبابا، وجدة، ودبي، والشارقة، والرياض، وأبوظبي، والمدينة المنورة، وبغداد، والبحرين.

فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 81 رحلة تقل على متنها 9787 مسافرًا وسائحًا، قادمين من عدة وجهات دولية منها تورنتو، وفرانكفورت، ولندن، وباريس، وميلانو، وأثينا، وإسطنبول، وإنجمينا، وأمستردام، وأديس أبابا، ودبي، وبيروت، ولاجوس، والمدينة المنورة، وأبوظبي، وموسكو، والبحرين.

مصر للطیران تسيّر 40 رحلة على متنها 4100 مسافر من جنسيات مختلفة

كانت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطیران"، أعلنت جدول رحلاتها اليوم الثلاثاء، إلى 40 وجهة دولية تقل على متنها 4100 مسافر، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن طائراتها للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكشفت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، عن أنّ الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى: أثينا، باريس، ڤيينا، أديس أبابا، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، أربيل، بيروت، تونس، البحرين، لاجوس، موسكو، القصيم، المدينة المنورة، كازابلانكا، إضافة إلى رحلتين إلى: إسطنبول ، دبي، الدمام، الرياض، و3 رحلات إلى جدة، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي.

كان الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، يرافقه اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشؤون الأمن، ومجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، تفقدا مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، وذلك بغرض متابعة سير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضا العملاء، والاطمئنان على تطبيق الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين أو العاملين داخل مطار القاهرة الدولي.

وبدأت الجولة بمتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار، وتفقد غرفة العمليات بالمطار وغرفة إدارة الأزمات ومنظومة الكاميرات الحرارية، وكذلك صالات السفر والوصول داخل مبنى الركاب 2، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوزات والأسواق الحرة.

تأتي هذه الجولات المستمرة لمتابعة الإجراءات المقدمة للعملاء، فضلًا عن قياس مستوى هذه الخدمات في ظل انتظام الحركة الجوية داخل المطارات المصرية.