مصر للطيران أول شركة بأفريقيا تضيف الجهاز التمثيلي لمجموعتها التدريبية

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب عن بدء تشغيل جهاز الطيران التمثيلى لطراز إيرباص A320neo كأول مشغل في أفريقيا وذلك اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر المقبل وذلك باعتماد EASA FSTD Issue 2 Level D)) وبمحرك ‏IAE V2527-A5 CEO)/ CFM 56-5B4 CEO/(CFM LEAP-1A26 NEO وقامت شركة L3 Harris بتصميم وتصنيع جهاز الطيران التمثيلى بالكامل.

كما أعلنت الشركة تشغيل جهاز الطيران التمثيلي لطراز إيرباص 300-A220 اعتباراً من منتصف شهر فبراير المقبل باعتماد EASA FFS LEVEL D)) وبمحرك (PW1524G) وقامت شركة FlightSafety International بتصميم وتصنيع الجهاز بالكامل.

والجدير بالذكر أن تشغيل هذه الأجهزة المتطورة من الطيران التمثيلى هو بمثابة دعم كبير للأكاديمية لجذب عملاء جدد ويعكس اهتمامها فى التوسع واستهداف تدريب مزيد من طياري شركات الطيران الأفريقية والعربية والأوروبية وكذلك الهندية التي تمتلك هذين الطرازين.

وفى سياق متصل تتطلع الأكاديمية باستمرار إلى التطوير وتحسين التدريب من خلال دمج تقنيات جديدة إلى مجموعتها الكاملة من الأجهزة التدريبية، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تتماشى أيضا مع استراتيجية تحديث أسطول الطيران فى الشركة القابضة لمصر للطيران التي تتطلب كذلك ترقية أجهزة الطيران التمثيلى فى الأكاديمية من خلال تشغيل أنواع جديدة من الأجهزة التي يمكن أن تساعد الأكاديمية بشكل جيد على تقديم خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة وأيضا السعي للحصول على حصة تسويقية جديدة بهدف المنافسة فى مجال تدريب الطيران المختلفة (طيارين- ضيافة- مهندسين) واستهداف شركات طيران كبرى جديدة مستفيدة من تميزها فى هذا المجال بين دول الجوار وكذلك الاعتمادات الدولية الممنوح للأكاديمية.‏

يأتي ذلك تأكيداً على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية فى صناعة النقل الجوى.