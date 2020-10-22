أنباء عن إخماد حريق تنومة في السعودية

قال الدفاع المدني السعودي، إنه يعمل على إخماد "حريق تنومة" في منطقة عسير، جنوبي غربي المملكة، والذي اندلع مساء الأربعاء، موضحا أنه لم يجر تسجيل أي إصابات حتى الآن كما لم تمتد النيران إلى المنازل، وفي الوقت نفسه أفادت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إخماد الحريق.

وأوضحت المؤسسة، عبر تغريدة في موقع "تويتر"، أن هذا الحريق شب وسط أعشاب وأشجار في منطقة وعرة بجبل غلامة الذي يقع بين محافظتي تنومة والنماص.

وأضافت أن نشوب الحريق في هذه المنطقة جعل اللجوء إلى الآليات أمرا صعبا، ونظرا لذلك، تمت الاستعانة بفرق راجلة باستخدام المعدات اللازمة لمثل هذه الحوادث.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن شدة الرياح زادت من انتشار الحريق واتساع رقعته في جبل غلامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأضافت أنه تم تطبيق خطط الإسناد المعدة بشكل مسبق للدعم البشري والآلي، كما تأهبت فرق تدخل سريع بشكل احترازي في المساكن المجاورة.

في غضون ذلك، شارك مغردون مقطع فيديو قصير يوثق الحريق وتصاعد الدخان وألسنة النيران.

وعلى الصعيد ذاته، وفي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، ذكر مغردون أنه تمت بالفعل السيطرة على الحريق.

وأفاد مغردون بأن رجال وعناصر الدفاع المدني تمكنوا بالفعل من إخماد الحريق في تنومة.

وتصدر موضوع حريق تنومة قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك جوجل في المملكة العربية السعودية، صباح الخميس، في الوقت الذي أكد فيه الدفاع المدني السعودي على تطبيق خطط الإسناد البشري والآلي.

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ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، مقاطع فيديو من موضع الحريق واستجابة الدفاع المدني والأجهزة المعنية للحريق، ليعيد الدفاع المدني نشر مقطع الفيديو بتعليق: "تطبيق خطط الإسناد البشري والآلي، ومشاركة فرق للتدخل السريع في حادث حريق تنومة"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.