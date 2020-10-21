السعودية تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي لشؤون العمرة في السعودية، عبدالرحمن شمس، أن الوزارة تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة، بعد نجاح دخول المعتمرين من داخلها.

وأوضح عبدالرحمن شمس في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، أن عدد المعتمرين حتى الآن وصل إلى 45 ألفا فضلا عن 120 ألف مصلٍ منذ انطلاق المرحلة الثانية للعمرة، مبينا أن "آلية الحجز للمعتمرين من خارج المملكة تكون عن طريق الشركات المعتمدة، وسيكون القدوم من خلال مجموعات وليس أفرادا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلن: "لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن والأمور تسير وفقًا لما مخطط لها، وبدء العمل مع الشركات والوكلاء المعتمدين تمهيدا لاستقبال المعتمرين من الخارج، وذلك في المرحلة الثالثة التي تبدأ في بداية شهر نوفمبر".

وأدى المواطنون والمقيمون صلاة الفجر في المسجد الحرام الأحد مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة من داخل المملكة بنسبة 75 %من الطاقة الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن الأبحاث في عدد من دول العالم تجري على قدم وساق للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أننا نتابع باهتمام هذه اللقاحات وجودتها ومأمونيتها، ونحن حريصون جدًا على تأمين اللقاح، فور التأكد التام من مأمونيته وفاعليته.

وأضاف الربيعة، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين: "نحن في السعودية نجني حاليًا ثمار التزامنا خلال الفترة السابقة بالاحترازات الصحية، حيث نشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد الحالات بشكل عام والحالات في العناية المركزة بشكل خاص"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتتيح المرحلة الثانية لعودة العمرة بعد توقف دام 7 أشهر بسبب جائحة كورونا، الحصول على 4 أنواع من التصاريح، هي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي، وذلك "تنفيذا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة".