مستشار الرئيس عن زيادة إصابات كورونا: التزموا بالكمامات وتجنبوا التجمع

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ بيان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بمستجدات فيروس كورونا أمس، صحيح 100%، لافتا إلى تخوفات من قدوم فصل الشتاء وزيادة أعداد مصابي فيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين، لـ"الوطن"، أنّ الوضع ما زال مطمئنا حتى الآن، وفرص الإصابة بفيروس كورونا تزداد في فصل الشتاء، بسبب قلة التهوية، مطالبا بأخذ الاحتياطات، والانتباه لتفادي أي انتكاسة قد تحدث، لافتا إلى أنّ أساليب الوقاية بسيطة وسهلة للحد من انتشار المرض الفيروسي المعدي.

تاج الدين: على كبار السن والحوامل تجنب التجمعات

وطالب مستشار الرئيس للشؤون الصحية، المواطنين بارتداء الكمامات بالطرق الصحيحة التي نصت عليها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والحفاظ قدر الإمكان على التباعد الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وغسيل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وعدم المصافحة عند اللقاء أو الأحضان أو التقبيل، ومنع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة.

ووجّه تاج الدين، رسالة خاصة لكبار السن والسيدات الحوامل باعتبارهم أكثر فئة عرضة للإصابة بالفيروس، بتجنب التجمعات، إذ إنّهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأي أعراض مرضية، لافتا الى جاهزية المستشفيات لأي سيناريو لفيروس كورونا.

وأكد مستشار الرئيس لشؤون الصحية، أنّ تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مهم للغاية في ظل انتشار الفيروس، لافتا الى استيراد 5 أضعاف النسبة التي تستوردها مصر سنويا من لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأعلن مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أنّ التقارير أظهرت أنّ أعداد المصابين بالفيروس بدأت تأخذ منحى تصاعدي مرة أخرى، ما يدعو إلى أهمية الاستمرار والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، موجّها بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار الوطن، والعمل على رفع وعي المواطنين بأهمية ذلك، مؤكدا أنّه دون استقرار الوطن، فلن نستطيع تحقيق أي تقدم في مختلف مناحى الحياة.