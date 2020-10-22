على أنغام "آه لو لعبت يا زهر".. صراع مرشحات دمياط يشتعل في الأفراح

تخوض 8 مرشحات لانتخابات مجلس النواب معركة شرسة في مواجهة 32 مرشح على المقعد الفردي في الدائرة الأولى التى تضم مركز وبندر دمياط، ومركز كفر البطيخ ومدينتي ورأس البر ودمياط الجديدة.

وكثفت المرشحات من الدعاية الانتخابية مؤخرا من خلال تحويل الأفراح إلى دعاية لهن والرقص على الخيل وإطلال مبادرات للكشف عن الأمراض المزمنة والحرص على التقاط صور السيلفى وحمل الأطفال الرضع والتصوير مع الطالبات واستغلال حفلات التكريم وغيرها من فعاليات.

وواصلت النائبة غادة صقر جولاتها الانتخابية معتمدة على أساليب جديدة في الدعاية كتفقد المدارس في بداية العام الدراسي الجديد، حيث التقاط الصور التذكارية مع الطلبة والمعلمين في محاولة منها لكسب أصوات قطاع التعليم كما التقطت صور سيلفي مع عدد من الفتيات "مقلدة إياهن ببوز البطة".

واعتادت صقر على حضور الأفرح في قرى الدائرة، وعقدت جولة انتخابية بكفر البطيخ وزارت أصحاب محلات البقالة والأجهزة الكهربائية بالمركز، وقامت بتوزيع البروشورات على المواطنين لتعريفهم بنفسها.

وشاركت المعازيم في أحد الأفراح واحتفلت مع أقارب العريس على نغمات أغنية "آه لو لعبت يازهر"، واستغلت الأطفال في التقاط الصور التذكارية معهم وهم حاملين لبوستراتها.

ومنذ إعلان صقر خوض الانتخابات البرلمانية عمدت إلى إثارة الانتباه إليها فتارة ترتدي البرقع العربي وتارة أخرى تأكل الفطير المشلتت وترسم الحناء وتحول حفل الخطوبة إلى دعاية انتخابية هذا بخلاف قيامها بجولة انتخابية مستقلة توك توك وبصحبتها عدد من مؤيديها بخلاف الرقص على الخيل والتقاط الصور السيلفي مع الأطفال الرضع.

وفي ذات السياق، كثفت المرشحة فاتن جلال الشابوري من لقاءاتها بالمواطنين على المقاهي حيث عقدت لقاءات بأهالى مناطق الأعصر وشطا وعزبة اللحم كما قامت الشابوري بتعليق لافتاتها الدعائية بعدة مناطق بنطاق الدائرة.

وقامت الشابوري باستغلال مبادرة 100 مليون صحة للكشف على الأمراض المزمنة حيث استغلتها في الدعاية الانتخابية لها بنطاق منطقة الأعصر حيث قامت بالتقاط الصور التذكارية مع السيدات اللاتي تصادف وجودهن للكشف والأطفال أيضا.

واتهمت المرشحة صابرين الحادق مجهولين بتمزيق لافتاتها الدعائية بقرى العدلية والسيالة، نافية ما روجه البعض حول شائعة انسحابها من السباق لصالح أحد المرشحين.

وقامت الحادق بجولة انتخابية بقرية شط جريبة ومدينة عزبة البرج التقت خلالها صناع الأثاث وورش التنجيد ومحلات البقالة وأصحاب المقاهي للحديث عن برنامجها الانتخابي.

وشاركت الدكتورة روحية عبد الباسط أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة دمياط، في حفل خيري للمكفوفين بمدينة دمياط الجديدة، بجانب حضور حفل افتتاح أحد المحلات بنفس المدينة كنوع من الدعاية الانتخابية لها .

وتأتي محافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب التي تبدأ الدعاية الانتخابية لها في 19 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، على أن تفتح اللجان أبوابها أمام المصريين بالخارج 4 و5 و6 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة في 15 نوفمبر المقبل.

وتضم محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وتقسم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.