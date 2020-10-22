قبل عرض "الصندوق الأسود".. منى زكي: "الحقيقة أسوأ من الخيال"

تستعد الفنانة منى زكي، لعرض أحدث أفلامها "الصندوق الأسود"، الذي تعود به بعد غياب سنوات عن السينما، وذلك يوم 28 أكتوبر من الشهر الجاري.

ونشرت منى زكي، البوستر الثاني لفيلم "الصندوق الأسود"، والذي يجمع أنصاف وجوه لأبطال العمل وهم "محمد فراج، مصطفى خاطر، منى زكي وتغطى جبهتها بالدماء".

وكتبت منى زكي، تعليقًا على البوستر الدعائي لـ"الصندوق الأسود"، بقولها: ساعات الحقيقة بتبقى أسوأ من كل اللي تخيلناه.

وتابعت: البوستر الرسمي الثاني لـ فيلم الصندوق الأسود، يوم 28 أكتوبر في السينمات.

فيلم "الصندوق الأسود"، سيناريو وحوار أحمد الدهان، هيثم الدهان، قصة وإخراج محمود كامل، ويضم عدد من النجوم، أبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، إنتاج سينرجي وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشري.

وأطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" البرومو التشويقي الأول للفيلم، المقرر عرضه يوم 28 أكتوبر المقبل في دور العرض المصرية.

ظهرت منى زكي، خلال البرومو، وهي تتعرض لعملية هجوم مسلح داخل منزلها في يوم عيد ميلادها، ويظهر ذلك في إطار من الدراما الممزوجة بالكثير من التشويق والإثارة.

وتجسد منى زكى دور "ياسمين" خلال أحداث الفيلم، إذ يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها، اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيء مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهما لكن بلا جدوى.

أما الفنان محمد فراج فيجسد دور "هجام"، ويجسد الفنان مصطفى خاطر دور "هجّام"، وتتعرض شخصية "ياسمين" التي تؤديها منى زكي للكثير من المخاطر، بسبب حملها الذي يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.

ومع البوستر الأول لفيلم الصندوق الأسود، وجّه الفنان أحمد حلمي، رسالة إلى زوجته منى زكي التي تشارك في بطولة فيلم "الصندوق الأسود"، بعد نشر البوستر الرسمي للفيلم، إذ أعاد نشر البوستر، معلقا: "بالنجاح والتوفيق، وأنا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده".