منى زكي تحذر الأسر من الاعتداء على النساء والفتيات: "خلوا نفسكم طويل"

علقت الفنانة منى زكي، عن العنف ضد النساء في المجتمع وهروب الفتيات من أهلهن، مؤكدة أن يحدث معهن أمر غير مقبول، ولا يجب أن يعتدي أحد لا على زوجته أو ابنته، لافتة إلى أنها شاركت في حملة "اليونيسيف"، لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأضافت "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on e"، أن المجتمع اعتاد على بعض الأمور، لكنها غير صحيحة، مشددة على أن أي اعتداء على الطفل يظل في ذاكرته.

أما بالنسبة لطريقة تعاملها مع ابنتها، قالت "زكي": "نقاش ثم نقاش ثم نقاش ثم نقاش، ولازم يكون نفسك طويل وعندك ردود مقنعة، وتفتكري إنك كنتي في سنها، وهتعرفي إن لازم تفهمي اللي قدامك، وبيكون فيه عقاب بسيط زي مثلا منعها من الهاتف لمدة أيام".

ووجهت "زكي" رسالة إلى النساء محاربات مرض السرطان، بمناسبة أن شهر أكتوبر هو شهر مريضات سرطان الثدي، وقالت: "أنتوا أبطالنا وهنفضل دايما نبص لقوتكم وكفاحكم، وأنتوا أقوى من أي مرض".

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" للمخرج محمود كامل، وبطولة الفنانة منى زكي، الملصق الدعائي للفيلم، تمهيداً لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وبدت ملامح الذعر على ملامح منى زكي في الملصق، وظهر وجهها ملطخًا بالدماء في إشارة إلى تعرضها لاعتداء جسدي.

وتتعرض مني زكي، لمحاولة سرقة منزلها في مطلع أحداث الفيلم، حيث تحاول إنقاذ نفسها والفرار منه، وتتوالي الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق، وتعود مني زكي للسينما بهذا الفيلم بعد غياب 4 أعوام، ويشاركها البطولة كل من محمد فراج، ومصطفي خاطر، وشريف سلامة، وأسماء جلال، وسيناريو وحوار أحمد الدهان، وإنتاج شركتي "سينرجي" وأفلام مصر العالمية.