منى زكي: ابتعادي عن السينما 4 سنوات "أمر يخض"

قالت الفنانة منى زكي، إنها تحب السينما، والعمل بها، ولكن ابتعادها عنها لمدة 4 سنوات بالنسبة لها "أمر يخض"، بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى أن فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" كان صعبًا جدًا، ويعتمد على التلقائية في التمثيل وحركة الكاميرا.

وأضافت "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "on e"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن فيلم الصندوق الأسود يتضمن بعض مشاهد العنف، مشيرة إلى أن تصوير العمل انتهى قبل انتشار أزمة كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضحت الفنانة، أنه مع انتشار الفيروس كانت تصور مسلسل آخر مع المخرج تامر محسن، ولكن لم يُعرض في الموسم الرمضاني الماضي بسبب عدم اكتمال تصويره نتيجة تفشي فيروس كورونا، حيث كان من المفترض أن يحضر ممثلون من الخارج لتصوير العمل، لكن الجائحة العالمية حالت دون ذلك، لافتة إلى أن المسلسل قد يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وأكدت أنها سعدت كثيرًا بالعمل في فيلمها الجديد مع عدد من النجوم الشباب، ومنهم الفنان مصطفى خاطر، والذي يمتلك قدرات في التمثيل التراجيدي رغم أنه فنان كوميدي، إضافة إلى الفنان محمد فراج والذي لديه الكثير من القدرات الفنية والموهبة.

وأطلقت الجهة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" للمخرج محمود كامل، وبطولة الفنانة منى زكي، الملصق الدعائي للفيلم، تمهيداً لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وبدت ملامح الذعر على ملامح منى زكي في الملصق، وظهر وجهها ملطخًا بالدماء في إشارة إلى تعرضها لاعتداء جسدي.

وتتعرض مني زكى لمحاولة سرقة منزلها في مطلع أحداث الفيلم، حيث تحاول إنقاذ نفسها والفرار منه، وتتوالي الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق.

وتعود مني زكي للسينما بهذا الفيلم بعد غياب 4 أعوام، ويشاركها البطولة كل من محمد فراج، ومصطفي خاطر، وشريف سلامة، وأسماء جلال، وسيناريو وحوار أحمد الدهان، وإنتاج شركتي "سينرجي" وأفلام مصر العالمية.