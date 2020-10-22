ضبط 218 مخالفة دوائية بمركز تجميل في الشرقية

شنت إدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر، بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة مشتركة للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة فاقوس.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط مركز تجميل يعمل بدون ترخيص، وضبط مخالفات دوائية ومستلزمات طبية به، بواقع 218 (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، تمثلت في مستلزمات ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، ومجهولة المصدر، وبدون فواتير داخل مكان غير "مرخص، ومصرح" له بتداولها، وأدوية محفوظة في غير اشترطات التخزين المناسبة لها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حيال المخالفات المضبوطة، وحررت المحاضر اللازمة للمخالفين بمركز الشرطة بفاقوس، رقم 7229 لسنة 2020.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الرقابية بالمديرية، لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

وقدم "مسعود" الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة، من مفتشي الصيدلة والعلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي وقت سابق، شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مدير الإدارة، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة مشتركة لمداهمة إحدي الصيدليات بمدينة الزقازيق، بعد ورود معلومات تفيد بأنها غير مرخصة، وتفتح أبوابها للجمهور، وتتاجر في الأدوية البشرية بدون إصدار ترخيص لذلك، وبالمخالفة للقانون.

وضبط مفتشي الحملة، 120 ألف (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، بدون فواتير داخل مكان غير مرخص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حيال المخالفات المضبوطة، ومصادرة الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلي تشميع الصيدلية لعدم وجود ترخيص، وحرر المحضر اللازم للمخالفات برقم 3985 لسنة 2020 جنح أمن دولة طواريء ثان، بمركز شرطة الزقازيق.