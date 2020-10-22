وزيرة التخطيط تفتتح وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي في سوهاج

افتتحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بسوهاج، وذلك خلال جولتها بالمحافظة لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة، يرافقها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وأكّدت السعيد، خلال الزيارة حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بوصفها مبادرة وطنية متعددة الأركانِ ومتكاملة الملامح تمثل مسئولية حضارية وبُعد إنساني، متابعة أنَّ المبادرة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، موضحة أنَّ المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأوضحت السعيد، أنَّ محافظة سوهاج شهدت تنفيذ 31 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة 1.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020 تتضمن 6 مشروعات في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة 55.8 مليون جنيه، إضافة إلى 21 مشروع لخدمة القرى بتكلفة 588 مليون جنيه.

وحول خطة المٌواطن المُوجهة لمحافظة سوهاج، أشارت السعيد، إلى أهم المستهدفات التنموية في خطة 2021/20 والتي تتضمن توجيه نحو 1.76 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفتت السعيد إلى الاعتمادات المدرجة لمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بلغت 3.95 مليار، في حين تبلغ الاعتمادات المستهدفة للمبادرة في مرحلتها الثانية بخطة العامين الماليين 2021/20 – 2022/21 نحو 9.59 مليار جنيه.

وعن الملامح العامة لمبادرة حياة كريمة فيما يخص محافظة سوهاج، أوضحت السعيد، أنَّ حجم الاعتمادات الموجهة لمحافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولي من المبادرة بلغ 865 مليون يحظي الصرف الصحي منها على 215 مليون جنيه، لتبلغ مستهدفات المرحلة الثانية من المبادرة الموجهة لمحافظة سوهاج 1.9 مليار حنيه اعتمادات موجهة يحظي الصرف الصحي منها على 856 مليون جنيه لـ22 مشروع صرف صحي بالمحافظة.

ومن المقرر، أنَّ تشهد جولة اليوم افتتاح هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عد من المشروعات تتضمن افتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، ومركز شباب عرب بخواج بقرية عرب بخواج بمركز طهطا.

وتتابع السعيد جولتها متجهه إلى قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا لافتتاح مركز شباب الشيخ زين الدين، ثم افتتاح الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين، كما تتفقد وزيرة التخطيط قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة خلال جولتها بمحافظة سوهاج.

وتختتم السعيد، جولتها بتفقد الحديقة المتحفية لعرض منتجات الحرف التراثية لتتجه بعدها لمطار سوهاج في طريقها إلى القاهرة.