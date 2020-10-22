بحضور 4 وزراء وشخصيات عامة.. افتتاح محطة المعالجة الثلاثية في سوهاج

افتتح 4 وزراء، ظهر اليوم، محطة المعالجة الثلاثية بقرية الهجارسة التابعة لمركز سوهاج.

شهد افتتاح المحطة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ونيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، منذ قليل، بحضور الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وتامر عبد الفتاح مدير صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد الوحش المستشار الطبي لصندوق تحيا مصر، والمهندسة أمل مبدى مديرة تنمية الموارد بمصر الخير، والفنانة نهال عنبر، واللواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

الافتتاح جاء ضمن المشروعات المتكاملة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، بتكلفة 79 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه أهلت محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل، بقيمة 12 مليون جنيه، وتخدم 22423 نسمة.

كما انتهي من شبكات الانحدار، بطول 16109متر، بتكلفة 17.7 مليون جنيه، وتنفيذ 3078 وصلة منزلية، بتكلفة 8 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنهاء استكمال محطة معالجة الصرف الصحي، التي تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم، بتكلفة تبلغ 40.5 مليون جنيه.

وانتهى أيضا من أعمال استكمال مزرعة محطة معالجة الصرف الصحي، التي أنشئت على مساحة 42 فدان بتكلفة 38 مليون جنيه.

ويجرى استكمال محطات رفع قريتي عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز، بتكلفة تبلغ 31.9 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ للمحطات 97%، وجارى استكمال شبكات الانحدار بطول 54997 متر بقيمة 84.9 مليون جنيه؛ إذ بلغت نسبة التنفيذ لقرية عرابة أبو الدهب 99%، و83% لقرية عرابة ابو عزيز.

كما تستكمل محطة معالجة عرابة أبو الدهب، التي تبلغ طاقتها التصميمية 6100 متر مكعب لكل يوم، بقيمة تبلغ 84.9 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ للمحطة 70%، وكذلك مزرعة محطة معالجة عرابة أبو الدهب، التي أنشئت على مساحة 240 فدان، بتكلفة تبلغ 57.6 مليون جنيه.