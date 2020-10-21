الكشف على 1538 مواطنا خلال قافلة "حياة كريمة" بقرية حماضه في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، تواصل تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم أوجه الرعاية الطبية، وخاصة في المناطق النائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية حماضه بمركز بنى مزار، ووقع الكشف الطبي على 1538 حالة، خلال يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، وقدمت الخدمات الطبية والعلاجية كافة، بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1538 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي: 254 حالة جراحة، و413 "أطفال"، و202 جلدية، و197 باطنة، و112 قلب، و86 أسنان، و107 نساء، و61 تنظيم أسرة، و106 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 201 تحليل مختلف، و36 حالة موجات صوتية، وعمل 4 أشعة سينية، و2 رسم قلب، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 161حالة، وخلع أسنان لـ7حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 12 للمستشفى، لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ49 مترددا.

وأعلن محافظ المنيا، في وقت سابق، تنفيذ عددا من القوافل الطبية، بـ13 قرية بمراكز (بني مزار، وأبوقرقاص، وملوى، وديرمواس)، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجاناً للفئات الأكثر احتياجا، بواقع 4800 حالة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومديرية الصحة، خلال الفترة من 21 أكتوبر الجاري، وحتي 14 نوفمبر المقبل، تستهدف الكشف المبكر عن أمراض الدم (الكوليسترول)، والباطنة والقلب.