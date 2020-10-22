إسلام بحيري بعد اتهامات عبدالله رشدي: هجوم رخيص وأنا أكبر من الرد

تجدد أزمة الداعية والباحث التي بدأت قبل أيام، بعد هجوم عبدالله رشدي على إسلام بحيري، بسبب منشور كتبه الأخير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن الإيمان بالنبوة وحكم الكفر في الإسلام، ووصف عبدالله رشدي الأخير بأنه "يكذب النبي ويهدم الدين".

ورد الباحث إسلام بحيري، على هجوم رشدي، في تصريحات خاصة لـ"الوط" قائلًا: "نعيش في بلد حريات ولكل منا الحق في قول ما يشاء ولا ألتفت لهذا الهجوم".

وأضاف بحيري: "أنا أكبر من الرد عليه أو على مثل هذه الأمور الرخيصة".

وكان رشدي، قد هاجم مجددا الباحث بحيري، مجددًا بعد نشر الأخير منشور جديد يحاول التأكيد من خلاله أن من لم يؤمن برسالة النبي فإنه غير كافر.

ونشر الباحث إسلام البحيري، وثيقة وصفها بـ"الصاعقة" التي ستنزل على رأس مهاجميه نُسبت إلى شيخ الأزهر الراحل محمود شلتوت، الذي وصفه بالإصلاحي الكبير بعد تصريحه السابق بأن من لم يؤمن برسالة النبي ليس بكافر.

واستعرض البحيري، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جزءا من كتاب "الإسلام عقيدة وشريعة" للشيخ شلتوت، يقول إن من لم يؤمن برسالة النبي ليس كافرا عند الله.

وشرح البحيري، نص كلام الشيخ شلتوت، في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة"، إذ قال: "إن مات ولم يؤمن برسالة النبي محمد ولم يتبع شريعته مات غير مسلم ولكن"، مضيفًا تحت عنوان "الحد الفاصل بين الإسلام والكفر": "أما الحكم بكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون إنكاره لتلك العقائد أو لشيء منها بعد أن بلغته على وجهها الصحيح، اقتنع بما فيها بينه وبين نفسه، ولكنه أبى أن يعتنقها أو يشهد بها عنادا واستكبارا أو طمعا في مال زائل أو جاه زائف.. أو خوفا من لوم فاسد"، مؤكدا أن هذا في حالة العناد والتكبر والمصالح الدنيوية.

وتابع: أما النوع الثاني، يقول شلتوت في كتابه بالنص: "فإذا لم تبلغه تلك العقائد، أو بلغته بصورة منفرة أو صورة صحيحة ولم يكن من أهل النظر، أو كان من أهل النظر ولكن لم يوفق إليها، وظل ينظر ويفكر طلبا للحق، حتى أدركه الموت أثناء نظره فإنه لا يكون كافرا يستحق الخلود في النار عند الله".

وفسر البحيري، هذا بأنه يعني حتى إذا الإسلام عرض عليه أو أمامه بصورة صحيحة وهو ليس من أهل النظر، أي أنه ليس مفكرا أو باحثا، يعني هذا أنه إنسان تابع لأي دين يؤمن بالله، أما عن جملة "أو كان من أهل النظر ولكن لم يوفق إليها"، فسرها "البحيري" قائلا: إنها تعني أنه في حال أنه كان عالما أو مفكرا وعرض عليه الإسلام بصورة صحيحة جدا لكنه لم يوفق إلى الفهم أو التصديق الكامل ومات على ذلك يقول الشيخ "شلتوت": "فإنه لا يكون كافرا يستحق الخلود في النار عند الله"، أي أنه ليس كافرا كفرا أكبر.

عبدالله رشدي: إسلام بحيري يهدم الدين وكذّب النبي

في المقابل رد عبدالله رشدي، على منشور "بحيري"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعني عند ⁧‫إسلام بحيري‬⁩ من حقك تُكذِّب سيدنا النبي لو كنت عايش معاه وتقول له: يا محمد أنا أنكِرُ أن الله بعثك رسولا، وبالتالي أرفض قرآنَك هذا، ولا أؤمن أنه كلام الله بل هو من عند غير الله، ثم تنام مطمئنا وتدخل الجنة!".

وأضاف، أن هذا الأمر هو ‏قمة القُبْح والبجاحة، ويهدف إلى هدم القرآن ولدين الإسلام تحت اسم التنوير، متسائلًا: "إن لم يَكُنْ تكذيب الرسول ورفضُ القرآنِ كُفراً فما هو الكفر إذن يا سادة؟"، متابعًا: أن هؤلاء مصنوعون لتخريبِ دينكم فاحذروهم.

وأردف الداعية عبدالله رشدي، أن هؤلاء بدأوا بالطعن في التراث وإنما الهدفُ هو القرآن وسيدُنا محمد عليه الصلاة والسلام، فالهدف هو تفريغ الإسلام من محتواه ونَقْضُ أصوله وثوابته من الجذور.