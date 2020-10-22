التنمية المحلية: تنفيذ 264 مشروعا بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر سبتمبر الماضى علي تنفيذ 264 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر باستثمارات 3.2 مليون جنية فى مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات، فى ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح اللواء شعراوي أن محافظة بنى سويف احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق خلال الشهر الماضي في عدد المشروعات حيث نفذت محافظة بنى سويف 44 مشروعاً باستثمارات 741 الف جنيه يليها محافظة المنيا بـ40 مشروعاً باستثمارات 365 ألف جنيه وسوهاج 39 مشروعاً بتكلفة 280 ألف جنيه والدقهلية 32 مشروع بتكلفة 426 ألف جنيه.

وأشار شعراوى إلى دور الصندوق الهام والحيوى في دعم المرأة المعيلة خاصة فى الريف والقرى الأكثر احتياجاً حيث بلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة من الصندوق خلال شهر سبتمبر الماضى 77.7%، واحتلت مشروعات المرأة المعيلة نسبة 100% من مشروعات محافظتي المنوفية والأقصر، كما حققت 95% فى سوهاج و89% فى كفر الشيخ.

وأكد أن صندوق التنمية المحلية يقرض مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية وعلى الأخص المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعى والصناعات البيئية والصناعات الحرفية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية ذات العائد المالى ومشروعات صغار المستثمرين كالورش الحرفية المتنوعة فى مجالات النجارة والأثاث والمنتجات الجلدية وتصنيع الآلات الزراعية والمحال التجارية.

وأضاف أن خطة تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة لهذا العام تتضمن دورات متخصصة للمديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية بالمحافظات للإرتقاء بمهاراتهم في مجال تلقي طلبات الإقراض ورفع كفاءتهم فى تيسير التعامل مع المواطنين وتسهيل الاجراءات اللازمة للحصول على القرض، لافتاً الى أن الصندوق أحد أذرع الوزارة التى تساعد فى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقري بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد علي موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.