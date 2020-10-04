بنك القاهرة يحصل على تمويل بقيمة 15 مليون دولار من صندوق "سند" لدعم المشروعات الصغيرة

حصل بنك القاهرة على قرض جديد بقيمة 15 مليون دولار أمريكى من صندوق سند، وذلك لتوجيهه لإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمنتجين الزراعيين، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل متناهية الصغر فى مصر.

وتهدف تلك الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة البنك على الاستمرار فى تقديم السيولة اللازمة لرواد الأعمال والمزارعين للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة والناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وفقاً لبيان البنك.

وأضاف البنك: «باعتبارنا شريكاً لصندوق سند منذ عام 2017، أثبتنا التزامنا بدعم مهمة الصندوق فى تعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال فى مصر».

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: «يسعى البنك بالتعاون مع صندوق سند، أحد أهم شركائنا، إلى مساعدة الشركات على مواجهة التحديات الراهنة من خلال توفير السيولة اللازمة للمزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة، ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، كما يستهدف التمويل الوصول لأصحاب الدخل المنخفض، والمقيمين بالقرى، والفئات الأكثر احتياجاً».

وأضاف «فايد» أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشروعات الزراعية والمنشآت صغيرة الحجم تُعد من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن البنك يولى اهتماماً بالغاً بقطاعات الأعمال والتى تتصدر أولويات أنشطة الإقراض، حيث يطرح البنك باقة متنوعة من منتجات التمويل التى تتناسب مع طبيعة كل قطاع، بما فى ذلك الإقراض لأغراض رأس المال العامل خلال مراحل الإنتاج المتنوعة، والإنفاق الرأسمالى للتوسعات والتجديدات، وتمويل المشروعات الجديدة.

وقالت دانيلا بكمان، العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند: «إن بنك القاهرة يُعد شريكاً استراتيجياً لسند لما يقوم به من جهود لتعزيز الشمول المالى فى مصر، ونحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع البنك لتعزيز قاعدة التمويل لرواد الأعمال المحليين والتى تُعد ركيزة مهمة لتوفير الدخل وتحقيق الاستقرار للعمالة فى مجتمعاتهم ومساعدتهم على تخطى الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا».

ويُعد بنك القاهرة واحداً من أهم البنوك العاملة فى مجال الإقراض متناهى الصغر، انطلاقاً من الريادة التى يتمتع بها البنك فى هذا المجال، كما يمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفى، كما نجح بنك القاهرة فى ترسيخ ريادته فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع والنمو الملحوظ، حيث تم تحقيق نسبة نمو بنسبة 220% بنهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة بديسمبر 2018، وبلغ إجمالى التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك الشريحة مبلغ 9 مليارات جنيه خلال عام 2019، بمعدل نمو قاعدة العملاء بنحو 24%.

وأشار البنك إلى أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ نحو 15.8 مليار جنيه، حيث يعمل البنك على مساندة تلك المشروعات عبر توفير التمويل اللازم، سواء كانت للأفراد أو للشركات لتعزيز الشمول المالى وتحقيق الاستدامة المالية، مع الاستمرار فى تطوير خطط واستراتيجيات العمل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.