بمقدم 12.5 ألف جنيه.. كيف تحصل على شقق الإسكان لمحدوي ومتوسطي الدخل؟

تحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على توفير وحدات سكنية مدعمة للشباب، لمساعدتهم على بدء حياة جديدة والزواج، وتكون الوحدات مدعمة بنسبة كبيرة من الدولة، سواء كانت لفئات محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن توفير مشروعات يتم التقديم لها خلال الأيام المقبلة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، المشروعات المتاح التقديم لها والتي أعلنت الوزارة تفاصيلها، لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، كالتالي:

وحدات سكنية لمنخفضي الدخل

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب لمنخفضي الدخل، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرا، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء 250 ألف وحدة سكنية، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، كالتالي:

- حدد الصندوق المدن المتاح بها الوحدات السكنية، لتكون في "العبور الجديدة، بدر (حدائق العاصمة)، 15 مايو، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، السادات، أكتوبر الجديدة (منطقة غرب المطار)، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة".

- حدد الصندوق موعد شراء كراسة الشروط للمواطنين ذوي الإعاقة لتبدأ يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر وحتى 8 نوفمبر المقبل.

- كما حدد الصندوق موعد شراء كراسة الشروط للمواطنين كافة، متضمنة ذوي الإعاقة يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر وحتى يوم الاثنين 7 ديسمبر.

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 100 جنيه، وسداد مبلغ مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 75 مترًا "غرفتان وصالة" إلى 12.5 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة السكنية بالكامل إلى 244 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تسترد.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترًا "3 غرف وصالة" إلى 15.5 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة السكنية بالكامل إلى 310 آلاف جنيه بخلاف 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تسترد.

- سداد 12 دفعة ربعة سنوية خلال مدة التنفيذ، والتي تبدأ من 1 أبريل عام 2021 بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترًا مربعًا، 2600 جنيه للوحدة السكنية مساحة 90 مترًا، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا.

- الحد الأدنى لصافي مصادر الدخل للمتقدم يصل إلى 18 ألف جنيه سنويًا، بما يعادل 1500 جنيه شهريًا.

- الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل للمتقدم يصل إلى 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة بما يعادل 6 آلاف جنيه شهريًا، و54 ألف جنيه سنويًا للأعزب بما يعادل 4500 جنيه شهريًا.

- تتحمل الدولة دعم غير مباشر تقديري لكل وحدة سكنية في حدود مبلغ يتراوح بين 210 و280 ألف جنيه، وتشمل تكلفة المرافق العامة إضافة إلى قيمة الانتفاع بالأرض والأعباء التمويلية ودعم عائد التمويل العقاري، كما يقدم الصندوق دعمًا ماديًا مباشرًا يتراوح بين 5 لـ60 ألف جنيه طبقًا لمستوى الدخل.

وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء 250 ألف وحدة سكنية، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، كالتالي:

- حدد الصندوق المدن المتاح بها الوحدات السكنية لتكون في "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، بدر (حدائق العاصمة)، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، أسوان الجديدة".

- حدد الصندوق موعد شراء كراسة الشروط للمواطنين ذوي الإعاقة لتبدأ يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر وحتى 8 نوفمبر المقبل.

- كما حدد الصندوق موعد شراء كراسة الشروط لكافة المواطنين متضمنة ذوي الإعاقة يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر وحتى يوم الاثنين 7 ديسمبر.

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 150 جنيهًا، وسداد مبلغ مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 100 متر إلى مبلغ 48 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة بالكامل إلى 471 ألف جنيه.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 110 أمتار إلى 51 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة بالكامل إلى 503 آلاف جنيه.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 120 مترًا إلى 55 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة بالكامل إلى 546 ألف جنيه.

- يتم سداد 12 دفعة ربعة سنوية خلال مدة التنفيذ بواقع نسبة 25% من إجمالي ثمن الوحدة تبدأ في 1 أبريل من عام 2021، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها.

- الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل للمتقدم يصل إلى 84 ألف جنيه سنويًا للأعزب بما يعادل 7 آلاف جنيه شهريًا، و108 آلاف جنيه سنويًا للأسرة بما يعادل 9 آلاف جنيه شهريًا.