مرسيدس تنشر مقارنة بين GLE الكوبيه وسابقتها

نشرت شركة مرسيدس الألمانية، عبر قناتها الرسيمة على يويتوب، فيديو لمراحل تطوير، تمت على سيارة GLE كوبيه الجديدة، عن سابقتها.

وتعتبر تلك التططورات الجديدة التي تم إلحاقها بالسيارة تجعل التصميم الخارجي المحدث جميلاً، بالإضافة إلى التحسينات التحسينات الداخلية التي أضافت جماليات للسيارة.

وتم زيادة سعة الحمولة وديناميكيات هوائية أفضل للوصول إلى أن هناك لزيادة تسارع السيارة.

وتأتي GLE كوبيه الآن، مزودة بنظام المعلومات والترفيه الثوري MBUX بما في ذلك "Hey Mercedes" بالإضافة إلى الجيل الأحدث من أنظمة السلامة والمساعدة لجعل أي وضع قيادة ممتعًا.

وبفضل E-ACTIVE BODY CONTROL، ستكون تجربة القيادة بالسائق أكثر سلاسة من أي وقت مضى.

وتأتي السية الـGLE الكوبيه الجديدة بعدة محركات، المحرك الأول يعمل بالديزل سعة 3.0 لتر 6 إسطوانات V6 يولد قوة 272 حصان و 600 نيوتن متر من عزم الدوران، المحرك الثاني يعمل بالديزل 6 إسطوانات V6 يولد قوة 330 نيوتن متر من عزم الدوران و700 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتوفر من كلا النسختين تقنية الدفع الرباعي، وتعملان بناقل حركة مكون من 9 سرعات.

ويشمل نظام المعلومات في السيارة شاشتين عرض بمقاس 12.3 بوصة، قامت شركة مرسيدس بتركيب هاتين الشاشتين بالتوافق، وتأتي واحدة للنظام المعلوماتي والأخرى لعددات السرة وتقديم العديد من المعلومات عن السيارة، حول قياس ضغط الهواء والزيت وغيرها.

ويمكن من خلال شاشة الترفيه الأولى إستعراض نظام الملاحة، وأنظمة السيارة، والتحكم بالتكييف، والتحكم بالمقاعد أيضاً، والتحكم بالإضائة الداخلية للسيارة التي تتوفر بعدة ألوان مختلفة، ونظام المساعدة الداخلي IMBUX .

وتعتبر شركة مرسيدس من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة في العالم.