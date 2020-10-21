مقتل صاحب مشحمة سيارات بالدقهلية على يد استورجي

لقى صاحب مشحمة سيارات في الدقهلية اليوم مصرعه بطعنة نافذة في الصدر في مشاجرة مع "استورجي" لخلافات بينهما منذ عدة شهور، وفورعلم عائلتيهما بقرية " أويش الحجر" مركز المنصورة نشبت مشاحنات بينهما و تدخلت قوات الأمن للسيطرة عليها.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، بمقتل شخص يدعي "حماده علي الدسوقي الرخ، 40 سنة، صاحب مشحمة سيارات بقرية "أويش الحجر"، وجرى نقل الجثة إلي مستشفي المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة .

وانتقلت قوات أمن من مركز المنصورة إلي قرية "أويش الحجر"، بقيادة العميد طارق عبد الهادي، مأمور المركز، والمقدم أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، والرائد محمد صبح، معاون المباحث، وقوة من قوات أمن الدقهلية للسيطرة علي عائلتي المجني عليه والمتهم إثر وقوع مناوشات بينهما ومحاولات انتقام.

وتبين أن المتهم يدعى " محمد ع. ع.، 29 سنة"، استورجي، وسبق أن وقعت مشاجرة مع المجني عليه، وبينهما قضية متداولة في المحكمة برقم 4494 لسنة 2020 جنح مركز المنصورة، وكانت آخر جلسة لها أمس وجرى تأجيلها.

وبالفحص، توصلت المباحث إلي أن كل من المتهم والمجني عليه تقابلا عند معدية " كفر حسان"، والتي تصل إلي قريتهما، وتبادلا الضرب بالأسلحة البيضاء، وأصيب المجني عليه بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، كما أصيب المتهم بإصابات مختلفة، وجرى القبض عليه.

وتمكنت مباحث مركز المنصورة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وسماع شهود الواقعة، والذين أكدوا صحة تحريات المباحث حول الواقعة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بالتحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد ذلك.

وانتشرت قوات الأمن في القرية لمنع تجدد المشاجرات بين العائلتين ولحفظ الأمن في القرية.