تراجع منتخب مصر في تصنيف فيفا

شهد تصنيف المنتخبات الوطنية، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعض التغييرات عن سابقتها، جراء خوض منافسات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022"، بجانب مباريات دوري أمم أوروبا، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وساهمت تلك المنافسات، التي بلغت حصيلتها 120 مباراة، في حفاظ المنتخب البلجيكي على مقعده في قمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفي جعبته "1765" نقطة، بينما حافظت فرنسا على مقعدها في وصافة الترتيب برصيد "1752 نقطة"، وفي المركز الثالث جاءت البرازيل ومعها "1725 نقطة".

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