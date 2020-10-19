مؤسسة صفحة لمكافحة التحرش: فوجئت بالتفاعل الكبير.. "وجالي قصص كتير"

قالت نادين أشرف، مؤسسة إحدى صفحات مكافحة التحرش، إن لديها 22 عاما، ووجدت أن أكثر قضية تعاني منها الفتيات من مصر هي التحرش، والأمر بدأ يصبح شبه طبيعي، أن يحدث تحرش لأي فتاة، ومعظم الفتيات كانت تبتعد عن اتخاذ موقف حول الأمر، ولذلك جاء لها فكرة الصفحة.

وأضافت "أشرف"، في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها دشنت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحت اسم "شرطة التحرش"، وتحدثت فيها عن شخص متحرش تعرفه، تأذت منه هي وعدد من الفتيات، وتفاجآت بتفاعل كبير من الفتيات وبعض الجهات معاها.

وتابعت: "شوفت كمية بنات اللي هو أخيرًا بقينا نتكلم، والكل بقا يبعتلي قصصهم، لقيت بنات بتحكي قصص تحرش من 10 سنين لحد 50 سنة بيحكوا قصص تحرش، والدولة اتحركت والداخلية قبضت على الولد اللي كتبت عنه لأن الموضوع بقا بجد، والدنيا اتحركت معانا، وده شيء أسعدني جدا، كان هدفي بس إشهار الموضوع والتعبير عن صوت الفتيات عن التحرش".

وأشارت إلى أن صفحتها تستقبل كل الرسائل، وتقدم حلول للفتيات، حتى من يخفن من إبلاغ الشرطة، تقدم لها حلول مثل أطباء نفسيين وغيرها من الطرق، التي تساعد الفتاة على تجاوز الأزمة.

ولفتت إلى أنها لا تكشف عن أي اسم من الأسماء الخاصة بالمتحرشين سوى القليل جدا، والتي تتأكد بالفعل من أنه متحرش، "أنا محطتش غير 4 أسماء بس على الصفحة بعد ما اتأكدنا منهم".