الأحد.. حفل استقبال لنواب "الشيوخ" المعينين لتسليمهم كارنيهات العضوية

قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إقامة حفل استقبال للأعضاء المعينين بالمجلس بقرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020، وتسليمهم كارنيهات العضوية الخاصة بهم، بالبهو الرئيسي بمقر المجلس، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد المقبل، أسوة بحفل الاستقبال الذى أقامه المجلس للنواب للأعضاء المنتخبين.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 590 لسنة 2020 بشأن تعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، لإكمال نصاب المجلس بعد انتخاب ثلثي أعضائه، وذلك وفقا لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

كان مجلس الشيوخ قد عقد أولى جلساته الأحد الماضى، بحضور النواب المنتخبين والمعينين حيث شهدت الجلسة العامة إجراءات اداء النواب للقسم الدستورى، وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وأسفرت النتائج عن فوز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئاسة مجلس الشيوخ بعدد أصوات 287 صوتا، وكل من المستشار بهاء أبوشقة، وفيبى فوزى، بوكالة المجلس.

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.