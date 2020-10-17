تقرأ في عدد الغد.. السيسي يعتمد أسماء المعينين في "الشيوخ".. القائمة تضم الكردوسي ومسلم وحجازي

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "السيسي: محاولات النيل من كيانات الدول تسمح بانتشار الإرهاب وتفشي التطرف"، و"الرئيس يصدر قرارا بتعيين النواب الـ100 في مجلس الشيوخ".

كما تقرأ في عدد الغد، "وزير التعليم: لا تفكير في إلغاء العام الدراسي ولدينا سيناريوهات وخطط جاهزة حال دوث موجة ثانية لفيروس كورونا"، و"الصحة تغير بروتوكول علاج كورونا لضم مضادات الفيروسات الموسمية".

وفي "الوطن الرياضي"، "الزمالك يلعب على الفوز أمام الرجاء المغربي.. وحازم إمام جاهز وزيزو بديلا لساسي"، و"الأهلي يلتقي الوداد على استاد القاهرة.. ومحاولات لتجهيز كهربا".