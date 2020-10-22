الدواء تسحب إحدى تشغيلات مستحضر Brom hexine Hcl syrup

أعلنت هيئة الدواء المصرية، سحب إحدى تشغيلات مستحضر Brom hexine Hcl syrup، الذي يستخدم في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي، معللة بأنّ التشغيلة غير مطابقة للمواصفات من حيث الخواص الطبيعية.

وأصدرت الهيئة المنشور رقم 19 لسنة 2020، ويحمل رقم التشغيلة 241129، موجّها لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها لسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر، بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية في الوحدات الحكومية.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنّ سحب تشغيله مستحضر Brom hexine Hcl syrup، جاء ضمن خطة إجراءات تنظيم السحب العشوائي للعينات التي يقوم بها التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، وتبين من تحليل العينة بمعامل الهيئة أنّها غير مطابقة للمواصفات من حيث الخواص الطبيعية.

وتابع الغمراوي أنّ الهيئة أرسلت منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع، يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخرى للمخازن، وإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.

وشدد على أنّ هيئة الدواء ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأنّ التفتيش الصيدلي سيتابع الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز الكميات والأصناف وإعدامها حفاظا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية، لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.