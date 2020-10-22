محافظ الإسكندرية يزور "أطفال مرضى السرطان" بمجمع الهلال الأحمر

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مجمع الهلال الأحمر المصري للخدمات الاجتماعية والصحية بمحرم بك، اليوم، للاطمئنان على الأطفال مرضى السرطان، نزلاء دار "صفية الفايد" داخل المجمع، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم .

واطمأن المحافظ على صحة الأطفال وذويهم وشجعهم على التغلب على هذا المرض مستفسرا عن احتياجاتهم، وقدم لهم "شنط مدرسية" شاملة كافة الأدوات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن المحافظة تقدم كامل الدعم والتسهيلات لهم وأنهم أبطال حقيقيين قادرين على التغلب على هذا المرض.

على الصعيد ذاته قدم المحافظ الشكر لجميع القائمين على الدار التي تقدم عدة خدمات طبية واجتماعية، خاصة رعاية الأطفال من مرضى السرطان ، مؤكدا تقديم كامل المساعدات والمساهمات للجمعية، ودعا رجال أعمال الإسكندرية والمجتمع المدني المساهمين في كافة الأعمال الخيرية لزيارة الدار وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

يذكر أن محافظة الإسكندرية، وفرت كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات والمعقمات والصابون والكلور، لتخصيصها لمدارس المحافظة بجميع الإدارات التعليمية، لتوزيعها على جميع المدارس،بعد وعد اللواء محمد الشريف للطلاب بتوفير كمامات ومطهرات قائلا: "اللي مش قادر يجيب كمامة هنجيبهاله.. أهم حاجة صحتكم.. والتزموا بارتدائها طوال اليوم، وكل سنة وأنت طيبين".