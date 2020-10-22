سعودي يروي قصة إخلاء منزله المجاور لحريق تنومة: الدخان وصل قمة الجبل

أخلى رجال الدفاع المدني السعودي منزلا كان مجاورا لموقع الحريق الذي نشب في ساحات واسعة على جبل غلامة بمحافظة ‎تنومة التابعة لمنطقة عسير، في حين روى صاحب المنزل أن الإخلاء جاء وقائيا، نظرا لانتشار الحريق بالقرب من المنزل.

وقال: "لاحظتُ وجود دخان في أعلى الجبل المجاور لمنزلي، ونظرا لبداية فصل الخريف ووجود رياح شديدة الأمر الذي ساهم في امتداد الحريق ووصول النار إلى مناطق واسعة، حتى اقتربت من منزلي، وعلى الفور تواجدت فرقتان من الدفاع المدني وسيطرتا على الحريق المحيط بالموقع، وتم الإخلاء وقائيا ولم تسجل أي خسائر في الممتلكات أو إصابات بشرية ولله الحمد"، بحسب قناة "العربية".

وأوضحت الإمارة أن القيادة الميدانية لإدارة الحريق قدرت مساحة حريق تنومة بـ 1000 في 500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح.

كما غرد الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي على "توتير" بمجموعة صور، وكتب: "فرق الدفاع المدني بعسير تواصل مهامها في إخماد حريق تنومه وتمنع وصوله إلى المناطق السكنية، دون تسجيل إصابات حتى الآن".

من جهته، كشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، آخر المستجدات حول الحريق الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة، وقال النقيب السيد في مداخلة لقناة "الإخبارية"، إن عمليات مكافحة الحريق ما زالت جارية من قِبل فرق الدفاع المدني، وهناك أكثر من جهات تشارك في إخماد الحريق من بينها فرق تطوعية.

وأضاف أن الإشارات الأولية تظهر عدم وجود إصابات في الحـادث، كما لم تصل النيران للمناطق المأهولة بالسكان، مبينا أنه تم وضع فرق قرب المواقع السكنية تحسبا لوصول النيران إليها.