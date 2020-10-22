إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق منزل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، في حريق شب بمنزل في قرية الجعفرية، التابعة لمركز أبوحماد.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبوحماد، بلاغا بنشوب حريق في منزل بعزبة الدادوية، التابعة لمركز أبو حماد، بسبب ماس كهربائي.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية، ودفع بسيارتي إطفاء، وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات بمفروشات وأثاث في المنزل، وإصابة 3 أشخاص باختناق.

وسيطر على النيران وأخمدت، لمنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.