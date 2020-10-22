8 معلومات عن الفنان عبدالرحمن بلالة بعد خروجه من "ذا فويس سنيور"

واجه برنامج المسابقات "TheVoiceSenior" الذي يُعرض عبر قناة "Mbc مصر"، موجة حادة من الانتقادات، على مدار الساعات الماضية، بعد خروج المتسابق المصري عبدالرحمن مرسي "بلالة"، رغم إشادة لجنة التحكيم به، والتي تضم نجوى كرم، وسميرة سعيد، وهاني شاكر، وملحم زين.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن عبدالرحمن بلالة، وهم كالتالي:

- "بلالة" بدأ مشواره الفني منذ طفولته كعازف كمان شعبي في العديد من فرق الإنشاد الديني، واحترف العزف على الكمان في المرحلة الثانوية.

- عزف خلف كبار عمالقة الإنشاد الديني منهم الشيوخ: "محمد عمران، ممدوح عبدالجليل وإبراهيم الإسكندراني".

- شارك كعازف كمان شعبي مع مجموعة من كبار عمالقة فن الارتجال والموال الشعبي مثل "شفيق جلال، محمد طه ويوسف شتا".

- بدأ كمنشد عام 1979 في مولد السيدة زينب عندما غاب المُنشد، والحفل مُذاع مباشرة على البرنامج العام فنال استحسان الجمهور.

- أصدر ألبومين للإنشاد الديني، واعتمد في الإذاعة كمطرب عام 1982، وفي التليفزيون عام 1983.

- قدم برنامج "المسحراتي" لسنوات عديدة في الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة، ولازال يقدمه إلى الآن في إذاعة FM شعبي.

- شارك الفنان "عبدالرحمن بلالة" في العديد من حفلات دار الأوبرا المصرية ومركز جوته والمسرح الروماني بالإسكندرية وغيرهم.

- شارك في مهرجانات موسيقية عديدة في مصر منها مهرجان الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء؛ وطاف جميع محافظات مصر لإحياء الفلكلور والفن الشعبي وخارج مصر، وأحيا الكثير من الحفلات في العديد من الدول منها: فرنسا، النمسا، مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية.

وكانت لجنة التحكيم، قد تلقت انتقادات، لعدم اختيار أي منهم لـ"بلالة"، رغم إشادتهم به وبموهبته، بعد انتهاء فقرته الغنائية، حيث قدّم موال "يا زارع الود" وأغنية "سوق الحلاوة جبر".

وقال أحد المتابعين: "لجنة التحكيم عاوزة تأهيل.. صوت أكتر من رائع خسرتوا جمهور كبير كان هيسمع البرنامج بس للأسف"، فيما قال آخر: "خسارة الصوت ده يخرج بجد.. كان هيكون إضافة كبيرة وصوت عظيم وأصيل".

وأشاد قطاع كبير من الجمهور، بموهبة عبدالرحمن مرسي، مُعربين عن غضبهم الشديد بخروجه، فقال أحد المتابعين: "خسارة والله صوت قدير وغنى الموال واللون المصري بجمال وعراقة، العتب على الأستاذ هاني شاكر المفروض هو فاهم جمالية هذا اللون".

فيما قال "أمير المالكي": "بصراحة صوته كان مضبوطًا قويًا، توقعت لف الكراسي الأربعة لكن للأسف لم يتم ذلك، فكرني بالمتسابق إيثار على الذي لم يقبل في أحد المواسم، تحية للعم عبدالرحمن"، كما وجه "أديب" انتقادًا للبرنامج بقوله: "أنا انتقد اللجنة بعدم قبول الفنان ذو الصوت الحنون والجميل عبدالرحمن كنت أتابع البرنامج بشغف لكن الآن أصبح البرنامج لا يعنيني لأنه فيه من الظلم وعدم التركيز على الأصوات الجميلة، وأعتقد أن اليوم إقصاء الفنان عبدالرحمن كان غير مبرر له وكان فيه من الظلم الكثير".

أحمد طلعت، وجه لومًا لـ"عبدالرحمن" لاشتراكه في البرنامج، قائلًا: "يا أستاذنا مكنش ينفع تروح وحد يقيمك لأن أنت فعلاً أفضل من يغني الموال في مصر، ومكانك على رأس لجنة التحكيم".