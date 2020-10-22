الجندي: لن يتقدم أي وطن إلا بيد أبنائه.. وجماعات الشر عبثت بوعي المصريين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ هناك عبث بالوعي العقلي في المجتمع، تسببت فيه جماعات الشر التي اعتبرت الانحياز للوطن نفاق، وكل من لا يتبعهم ويردد ما يقولون ويتبني أفكارهم فهو منافق، كأنّه يجب على كل مواطن أن يكون ولاءه لهم، ويعادي وطنه حتى لا يصبح منافقا وفقا لمنهجهم.

وأضاف الجندي، خلال الصالون الثقافي الثاني للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي عقد اليوم تحت عنوان "صناعة الوعي وبناء الذاكرة الوطنية"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، جامعة القاهرة، وعبدالرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية: "يتهمون من يوالي بلده بأنّه شيخ السلطان، وأنا شيخ السلطان وأقولها صراحة في الإعلام، ولكن لو فكرنا قليلا لوجدنا ما معنى كلمة سلطان، فالسلطان هو القانون كما هو مذكور في القرآن الكريم، فهل عيب أن أكون شيخ قانون".

وتابع: "يجب أن تفوت على خصمك أي فرصة، القرآن الكريم فرّق بين مصطلحي العلم والخبرة، والخبراء بهذا البلد والواعون فيها تحركوا في الوقت المناسب، فكانت هذه النقلة الحقيقية وكل إنجازات هذا البلد ما تحققت إلا بالوعي".

وزاد: "الله أنقذ نوح ومن معه بالسفينة التي هي من صنع نوح، فلو لم يصنع نوح ومن معه السفينة ما أنقذهم، وكذلك لن ينقذ الله أو يتقدم أي وطن إلا بيد أبنائه، ووعيهم"، متابعا: "اوعوا تفتكروا إن قائدنا لوحده هينقذ مصر بمفرده، ولكن بنا جميعا".

وكان وزير الأوقاف، أطلق صالون الأوقاف الثقافي الأول بحضور الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، والكاتب الصحفي محمود مسلم، والإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديني.

وقال الوزير، خلال صالون الأوقاف الثقافي الأول الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ الصالون كان فكرة مشتركة بين الجميع جاء خلال زيارات سابقة، وهو للتأكيد على أمر مهم، أننا رغم اختلاف مشاربنا الثقافية يمكننا العمل معا على أرضية وطنية وتجمعنا مصلحة الوطن، وقد استطعنا أن نكسر الحواجز مع المثقفين مع هذه النخبة المحترمة والوطنية.

وأوضح جمعة، أنّ بعض المنتسبين للعمل الديني يظنون أنّ التدين أمر حصري على العاملين بالحقل الديني ويعانون من ضيق أفق ثقافي، ولكن الأمر غير ذلك، والتدين موجود بين الجميع ونحاول القضاء على ضيق الأفق هذا باللقاءات والندوات والدورات المختلفة.

وتابع، نحتاج إلى روح نصر أكتوبر في معركة البناء والتنمية، مضيفًا: "أبرز ما ميز جيل أكتوبر التفاف الشعب حول الرئيس والمؤسسات ونحن في تحدٍ أخطر مما كان، ومعركتنا مع أهل الشر معركة وجود".