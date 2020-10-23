حظك اليوم الجمعة 23-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي علم الفلك على مطالعة الأبراج اليومية الخاصة بهم، حتي يستطيعوا توقع ما سيحدث في يومهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الأصحاب والزملاء ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مرنا وترضى بما يقدمه لك الطرف الآخر وتستطيع أن تسعد بحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ينصحك الفلك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة مالية أو قرارات غير محسوبة العواقب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس قد يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي راغبا في فرض آرائك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة أو تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وجاذبية وترى الأمور من حولك بوضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تجد وسيلة لزيادة دخلك وتبدو واضحا في خطواتك وتضع أسس قوية لمكانتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تساعدك على اعتماد اللباقة مع من حولك ومع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل ويمنحك ذلك يوما مهما للبناء ولإنجاز أعمالك وللاهتمام بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك ما زالت تمنحك سحرا وجاذبية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك اليوم نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة والعمل ويمنحك ذلك يوما مهما للبناء ولإنجاز أعمالك وللاهتمام بصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق العادلة في حل مشكلاتك المهنية والعائلية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم غير مناسب للمواجهات العنيفة.. حاول أن تتفاهم بهدوء من أجل إيجاد حل لمشكلة عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار مواهبك ويخدم خططك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تنجح اليوم في اختياركلمات مؤثرة ويساعدك ذلك على تهدئة أي مواقف متوترة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يسلط الضوء على المال وبعض الالتزامات وعليك أن تعتني بأعمالك وحساباتك تجنبا للخسارة والأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بألا تبالغ في رغباتك ولا تغامر في أقوالك ووعودك تفاديا للتورط في أمور غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك إصرارا ويدفعك لتستثمر نشاطك ومواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

من اليوم الشمس في منزل الحظ تمدك بالنشاط والطاقة واليقظة الذهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر.. تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها وينصحك الفلك أن تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.