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حظك اليوم الخميس 22-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:19 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بالكرم والعطف، لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، ويحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد علاقتك بأصدقاء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم المشاكل والضغوط؛ يمكنك اليوم أن تقوم بتصنيف مشاكلك مع من تحب وتوجه قدراتك ومواهبك لحلها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.

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