رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 22-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:19 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يعرف عن مولد برج الدلو أنّه شخص ودود، مع بعض الفكاهة في شخصيته، حيث إنه يُحب المزاح، ويكون خفيف الظل أينما ذهب، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنصحك الكواكب بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وتحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة، وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية، ومع ذلك الشمس بمنزل الحظ تساعدك أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الاثنين 19-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 17-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 16-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي