حظك اليوم الخميس 22-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولد برج الدلو أنّه شخص ودود، مع بعض الفكاهة في شخصيته، حيث إنه يُحب المزاح، ويكون خفيف الظل أينما ذهب، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنصحك الكواكب بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وتحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة، وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية، ومع ذلك الشمس بمنزل الحظ تساعدك أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.