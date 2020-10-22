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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 22-10-2020 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:19 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يتميز مولود برج القوس بحبه للسفر والتنقل وقضاء وقته مع أصدقاءه المقربين منه، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني يدفعك للاجتهاد كي تحقق مكاسب، فقط راجع خطواتك جيدا تفاديا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس، وتنصحك الأفلاك بالتأني في ردود أفعالك وراجع جيدا أقوالك قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

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