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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 23-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الجمعة 23 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء لديه قدرة على التأقلم والتكيف مع مختلف الظروف التي يمر بها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة أو تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وجاذبية وترى الأمور من حولك بوضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

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