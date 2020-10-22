صحة الدقهلية: جاهزون للموجة الثانية من "كورونا"

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وازرة الصحة بالدقهلية، عن جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكافة المستشفيات، وصرف العلاج لحالات العزل المنزلي، تزامنًا مع انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة، اليوم، مع قيادات المديرية والإدارات الصحية والفنية بمديرية الصحة، لمناقشة الاستعدادات للموجة الثانية المحتملة من جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة توافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتدريب الفرق الطبية.

وشدد "مكي" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد الإصابة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة خاصة مع بداية الموجة الثانية للفيروس في العديد من دول العالم.

وحث وكيل الوزارة المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

ونصح الأفراد البالغين من العمر 60 عامًا أو اكثر أو من يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وغيرها، بضرورة تجنب التجمعات لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأي أعراض، وأهاب بالمصالح والجهات الحكومية اتباع التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة في هذا الشأن.