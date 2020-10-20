6 قوافل طبية مجانية في خريطة "صحة الدقهلية" لشهر نوفمبر

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،عن استمرار القوافل العلاجية المجانية في شهر نوفمبر المقبل، حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا.

وقال مكي، في بيان صحفي، اليوم، إن المديرية وضعت خطة القوافل بمعدل حوالي 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر الجاري على مستوى المحافظة وتشمل مراكز "بلقاس، المنصورة، ميت غمر، بني عبيد، شربين" وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

وأضاف أن خطة الشهر القادم تشمل تنفيذ القوافل في قرية الزهيري بمركز بني عبيد يومي 2 و 3 نوفمبر، وقرية "30 بصار" بمركز بلقاس، يومي 6 و 7، و قرية "أم الرزق" بمركز شربين يومي 9 و 10 وقرية "الحاكمية" بمركز ميت غمر يومي 16 و 17، وقرية "49 الدرافيل" بمركز بلقاس، يومي 20 و21، وأخيرا قرية "النسيمية" بمركز المنصورة يومي 23 و 24 .

وأكد مكي أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة متمنيا للجميع الصحة والسلامة، لافتًا إلى أن منظومة القوافل الطبية تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

يذكر أن مديرية الصحة نظمت عدة قوافل خلال الفترة الماضية منها قافلة بقرية 55 أبو ماضي ببلقاس، وقافله بقرى أبو نور الدين بمدينة جمصة، والقيطون بمركز ميت غمر، وموسى العربي، والأمل بمركز بلقاس، والخليج بمركز المنصورة، وقريه الرحمانية بمركز ميت غمر.