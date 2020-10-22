وزيرة التخطيط تفتتح وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بسوهاج

افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بسوهاج وذلك خلال جولتها بالمحافظة لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة، يرافقها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، السيد تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الزيارة حرص الوزارة علي متابعة وتنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفها مبادرة وطنية متعددة الأركانِ ومتكاملة الملامح تمثل مسئولية حضارية وبُعد إنساني، متابعه أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، موضحة أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأوضحت السعيد أن محافظة سوهاج شهدت تنفيذ ٣١ مشروع في قطاع الصرف الصحي بتكلفة ١.٦ مليار جنيه في الفترة من يوليو ٢٠١٤ إلي يونيو ٢٠٢٠ تتضمن ٦ مشروعات في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة ٥٥.٨ مليون جنيه، إضافة إلى ٢١ مشروع لخدمة القرى بتكلفة ٥٨٨ مليون جنيه.

وحول خطة المٌواطن المُوجهة لمحافظة سوهاج، أشارت السعيد إلي أهم المستهدفات التنموية في خطة 2021/20 والتي تتضمن توجيه نحو 1.76 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.ولفتت السعيد إلي الاعتمادات المدرجة لمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بلغت ٣.٩٥ مليار، في حين تبلغ الاعتمادات المستهدفة للمبادرة في مرحلتها الثانية بخطة العامين الماليين 2021/20 – 2022/21 حوالي ٩.٥٩ مليار جنيه.

وعن الملامح العامة لمبادرة حياة كريمة فيما يخص محافظة سوهاج أوضحت السعيد أن حجم الاعتمادات الموجهة لمحافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولي من المبادرة بلغ ٨٦٥ مليون يحظي الصرف الصحي منها علي ٢١٥ مليون جنيه، لتبلغ مستهدفات المرحلة الثانية من المبادرة الموجهة لمحافظة سوهاج ١.٩ مليار حنيه اعتمادات موجهة يحظي الصرف الصحي منها علي ٨٥٦ مليون جنيه ل ٢٢ مشروع صرف صحي بالمحافظة.ومن المقرر أن تشهد جولة اليوم قيام د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بافتتاح عددًا من المشروعات تتضمن افتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، ومركز شباب عرب بخواج بقرية عرب بخواج بمركز طهطا.

وتتابع السعيد جولتها متجهه إلي قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا لافتتاح مركز شباب الشيخ زين الدين ثم افتتاح الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين، كما تتفقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة خلال جولتها بمحافظة سوهاج.

وتختتم السعيد جولتها بتفقد الحديقة المتحفية لعرض منتجات الحرف التراثية لتتجه بعدها لمطار سوهاج في طريقها إلي القاهرة.