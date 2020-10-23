حظك اليوم الجمعة 23-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتسم بحب المغامرة والإخلاص وروح القيادة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الأصحاب والزملاء ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مرنا وترضى بما يقدمه لك الطرف الآخر وتستطيع أن تسعد بحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.