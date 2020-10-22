عاجل.. أمطار خفيفة بالإسكندرية ورفع درجة الاستعداد للقصوى

شهدت محافظة الإسكندرية أمطار خفيفة اليوم، وتراكم السحب، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد للقصوى، استقبالا للنوة المتوقع أن تصل ذروتها اليوم وغدا.

وانتشر عمال فرق الطوارئ بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية اليوم، وجرى الدفع بعدد من سيارات الشفط والدمج وسيارات السيول، استعدادا لاستقبال الأمطار، ونوات الشتاء لسحب المياه المتراكمة فى الشوارع.

وتفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، تمركز السيارات وفرق الطوارئ للتأكد من جاهزية العمال، والاستعداد لاستقبال الأمطار.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100%، لاستقبال أول نوات الشتاء، المتوقع حدوثها وفقا لهيئة الأرصاد الجوية وتنبؤات خرائط الطقس.

وقال اللواء محمود نافع إنّ غرفة الطوارئ على أهبة الاستعداد والجميع في الشوارع، من أجل التأكد من الاستعداد التام للأمطار، ووفقا لتوقعات الأرصاد، يبدأ هطول الأمطار غدا بشكل خفيف، ومتوقع تساقط الأمطار على مناطق غرب المدينة.

وأضاف نافع، لـ"الوطن"، أنّه جرى الدفع بتمركزات لسيارات الشفط، مشيرا إلى تطبيق المحاكاة، وهي تعد الأكبر لمواجهة أولى النوات التي تهب على المحافظة.

وأوضح أنّ الشركة وعمالها في حالة تأهب شديد منذ أيام لمنع أي تراكم للمياه، والتأكد من المحطات وتنظيف الشنانيش، لافتا إلى أنّ الشركة تتابع لحظة بلحظة خرائط وتوقعات الأمطار القادمة على المدينة الساحلية للمتابعة الفورية.

وأكد أنّه وفقا للتوقعات، فمن المقرر أن تهطل على الإسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة وكثيفة على جميع أنحاء المحافظة، تصل شدتها من 30 لـ40 مم يوميا، موضحا أنّ الطاقة الاستيعابية للمدينة تصل إلى مليون و800 ألف متر مكعب.