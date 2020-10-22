"التعليم" تبدأ وضع السيناريوهات البديلة حال توقف الدراسة بسبب كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيناريوهات بديلة سيتم تنفيذها حال توقف العام الدراسي الجديد، بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حتى الآن الوضع مطمئن بجميع مدارس الجمهورية للغاية، موضحا أن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية، لمنع انتشار الفيروس.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس، موضحا أن السيناريوهات المحتملة التي وضعتها الوزارة وسيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات تعمل على توقف الدراسة، تعتمد على التعلم أون لاين في شرح المناهج من خلال توفير فيديوهات تفاعلية ودروس إلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن في الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي، سيتم توفير قناة لهم وإطلاقها 15 نوفمبر المقبل، خاصة أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.

وأشار وزير التعليم، إلى أنه تم إطلاق قناة "مدرستنا" للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادي، كما سيتم توفير محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت، وبالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم بالإضافة إلى أجهزة التابلت.

وأوضح وزير التعليم أن جميع العاملين بمنظومة التربية والتعليم تعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد في ظل الصعوبات والتحديات الراهنة والتى تتمثل في انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين التلاميذ والمعلمين تزامنا مع سادس أيام العام الدراسي الجديد.

ونوه شوقي بأن جميع الطلاب ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس والفصول الدراسية، مشيرا إلى أن أعمال تعقيم وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه تتم بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.