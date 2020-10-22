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الزمالك يعلق على تأجيل مباراته أمام الرجاء في دوري الأبطال

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ندى قطب
03:15 م | الخميس 22 أكتوبر 2020
الزمالك

الزمالك

تحدث أمير مرتضى المشرف العام على الكرة داخل نادي الزمالك، عن عدم مبالاة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالتواصل مع مسؤولي القلعة البيضاء، ودياً أو رسمياً، من أجل تحديد موقفهم النهائي، من موقعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقررة يوم السبت، بين الأبيض والرجاء .

وكتب المشرف العام على الكرة في الزمالك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حتى الآن لم يتواصل معنا أي مسؤول من الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي أو ودي، بشأن تأجيل مباراة الرجاء، والأخبار المتداولة حول موافقة الزمالك على التأجيل ليست صحيحة، لسنا طرفا في تأكيد أو تغيير الموعد، ومستعدين لخوض المباراة في أي وقت ولكن طبقاً للوائح، ونتمنى الشفاء العاجل للأشقاء المغاربة".

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