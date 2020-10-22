طقس الغد مائل للبرودة بالقاهرة ليلا.. وأمطار غزيرة على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح تكون معتدلة.

ويسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

وحددت الهيئة المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها على النحو التالي:

أماكن سقوط الأمطار

القاهرة الكبرى: فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق مساءً.

- الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

- السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 28 20

الإسكندرية 25 20

وادي النطرون 27 20

طنطا 29 20

شبين الكوم 29 20

دمنهور 27 20

بلطيم 26 21

مطروح 23 19

السلوم 22 19

سيوة 26 20

بورسعيد 26 25

دمياط 26 24

الزقازيق 29 20

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 29 20

السويس 30 20

العريش 26 20

رفح 27 19

رأس سدر 29 22

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 24

الفيوم 31 20

بني سويف 31 20

المنيا 32 21

أسيوط 33 21

سوهاج 34 21

قنا 34 22

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

إدفو 36 24

أبو سمبل 37 24