طقس الغد مائل للبرودة بالقاهرة ليلا.. وأمطار غزيرة على بعض المناطق
كتب:
الوطن
05:53 م | الخميس 22 أكتوبر 2020
حالة الطقس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح تكون معتدلة.
ويسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.
وحددت الهيئة المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها على النحو التالي:
أماكن سقوط الأمطار
القاهرة الكبرى: فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق مساءً.
- الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.
- السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.
وتتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
القاهرة 28 20
الإسكندرية 25 20
وادي النطرون 27 20
طنطا 29 20
شبين الكوم 29 20
دمنهور 27 20
بلطيم 26 21
مطروح 23 19
السلوم 22 19
سيوة 26 20
بورسعيد 26 25
دمياط 26 24
الزقازيق 29 20
المنصورة 28 20
الإسماعيلية 29 20
السويس 30 20
العريش 26 20
رفح 27 19
رأس سدر 29 22
شرم الشيخ 32 25
الغردقة 33 23
مرسى علم 32 24
الفيوم 31 20
بني سويف 31 20
المنيا 32 21
أسيوط 33 21
سوهاج 34 21
قنا 34 22
الأقصر 35 23
أسوان 36 24
إدفو 36 24
أبو سمبل 37 24