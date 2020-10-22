فيديو.. الأرصاد: ذروة موجة الطقس السيئ السبت والأحد.. وأمطار بالقاهرة

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أمس الأربعاء شهد سقوط أمطار على المناطق الغربية في رأس الحكمة والإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا ومطروح، ومتوقع استمرار سقوط الأمطار اليوم على تلك المناطق ومناطق أخرى من الوجه البحري.

وأضاف شاهين، أنّ ذروة حالة عدم الاستقرار ستكون يومي السبت والأحد، حيث تزيد الأمطار غزارة على هذه الأماكن، إضافة لزيادة فرص الأمطار المتوسطة والغزيرة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء التي تؤدي لظاهرة السيول نهاية الفترة الأحد المقبل، وتنتهي الموجة السيئة من الطقس يوم الأحد.

وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أنّ نشاط الرياح الذي كان موجودا أمس على مناطق عديدة من الدلتا والقاهرة، نتيجة التقلبات الجوية والسحب الرعدية التي كانت موجودة على سواحلنا الشمالية، كاشفا عن أنّ ذروة الموجة السيئة من الطقس التي ستكون يومي السبت والأحد ستتأثر بها السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا من البحيرة ودمياط وكفر الشيخ، والمناطق الجنوبية ستكون أقل تأثرا بالأمطار الغزيرة.

واستكمل شاهين أنّ السحب الرعدية يصاحبها نشاط للرياح على الأماكن المجاورة للأماكن التي تشهد سحب رعدية، ولن يكون هناك تكون للسحب حيث تقوم الرياح بتشتيتها، ولكن سقوط الأمطار سيؤدي لانخفاض الرؤية على الطرق ولذلك يجب الالتزام والقيادة بهدوء.