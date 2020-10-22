التعليم العالي: بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان 2021

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة المشاركة وتوطيد العلاقات مع شعوب الدول الإفريقية بمختلف المجالات، والتي منها التعليم والبحث العلمي، مرحبا بزيارة وفد دولة جنوب السودان، ووزير التعليم العالي بدولة جنوب السودان، مشيرا إلى أنه قام بزيارة عدد من المنشآت البحثية والتعليمية والجامعية الفترة الماضية، على رأسها جامعتي عين شمس والجامعة المصرية اليابانية.

وأضاف عبدالغفار، خلال القاء كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم العالي بجنوب السودان، أن 2021 سيشهد انطلاق الدراسة بعدد من الكليات كالعلاج الطبيعي لفرع جامعة الإسكندرية بمدينة طمي بجنوب السودان، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بزيادة عدد المنح الدراسية لطلاب دولة جنوب السودان بالجامعات المصرية.

وتابع أنه قد حان الوقت لدولة جنوب السودان والدول المصرية لافتتاح كليات الطب البيطرى والتمريض والتربية والزراعة كفرع لجامعة الإسكندرية في جنوب السودان.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل العلمي والتدريبي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن استضافة عدد من أساتذة وأطباء من دولة جنوب السودان بعدد من الجامعات المصرية والمستشفيات.

ونوه عبدالغفار إلى أن مصر بها 4500 طالب من جنوب السودان يدرسون في مصر، والزيارة الحالية تستهدف إيجاد فرص تعاون بين المؤسسات التعليمية فى مصر والمؤسسات التعليمية بجنوب السودان.

وأجرى الوفد السوداني عددا من الجولات، فى المجلس الأعلى للجامعات، بوجود خبراء التعليم، وتم الاتفاق على تدريب كوادر من دولة جنوب السودان، مشيرا إلى الوفد السوداني زار الجامعة اليابانية ببرج العرب، وكذلك مكتبة وجامعة الاسكندرية وكان هناك تأكيد على الانتهاء من فتح فرع جامعة الاسكندرية بجنوب السودان.