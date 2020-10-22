فيديو.. قصة انضمام أسامة بن لادن إلى نادٍ درجة ثانية في بيرو

أحدثَ تعاقد نادي يونيون كوميرسيو الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في بيرو، وأقوى فريق بمدينة مويوبامبا، مع لاعب يحمل اسم "أسامة بن لادن" ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أعاد ذلك ظهور الفريق على خارطة الكرة من جديد ولكن لفترة وجيزة، كما أظهر مجددا الميول لاختيار الأسماء الغريبة وغير المألوفة.

وكان صاحب الـ18 عاما، والذي يصفه النادي بأنه "جناح مبدع"، قد أحدث ضجة منذ عدة سنوات بعد استدعائه لصفوف المنتخب الوطني تحت 15 عاما، ولكن تلك الضجة لم تمثل شيئا مقارنة بكم النكات والإسفاف الذي انتشر حينها.

وولد أسامة بن لادن خيمينيز لوبيز، عقب الحادث الإرهابي الذي نفذه أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة في الولايات المتحدة عام 2001 بعد إسقاط برجي التجارة بمدينة نيويورك، وذكر اللاعب لقناة "أمريكا" البيروفية أنه فكر كثيرا في تغيير اسمه، ولكنه تراجع بعد ذلك عن تلك الفكرة؛ لأنه "اعتاد هذا الاسم" ويتعامل معه بشكل طبيعي.

واعترف اللاعب البيروفي أن أمر إطلاق والده عليه اسم أسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة" السابق ليس بالأمر الغريب الوحيد في عائلته، وقال اللاعب في تصريحات إذاعية إن شقيقه يدعى صدام حسين وأراد والده تسمية جورج بوش على مولده الثالث إلا أن الطفل كان فتاة.

وأضاف اللاعب في تصريحاته أنه لا يعطي هذا الأمر أهمية كبيرة، وأنه لم يناقش والديه مسبقا حول سبب إطلاق هذا الاسم الذي وصفه بـ"الغريب" عليه.

وأشار اللاعب البيروفي إلى أن هناك شخصا يدعى هتلر أيضا في بيرو، مؤكدا عدم وجود قوانين تحظر بعض الأسماء في بلاده.