المهرجان القومي للمسرح المصري يفتح باب المشاركة في دورته الـ13

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، فتح باب التقديم لدورته الثالثة عشرة بداية من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري وحتي الأحد 8 نوفمبر المقبل، وذلك في مسابقات "العروض المسرحية" و"المقال النقدي التطبيقي" و"الدراسة النظرية".

وأعلنت إدارة المهرجان شروط التسابق في كل مسابقات المهرجان الذي سينطلق منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وبعد عدة اجتماعات للجنة العليا للمهرجان تحدد الجهات التي من حقها الاشتراك فى مسابقة العروض المسرحية وهي:

1. البيت الفنى للمسرح.

2. فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة.

3. الفرق المستقلة والحرة.

4. البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

5. فرق دار الأوبرا المصرية.

6. مركز الهناجر للفنون.

7. مراكز الإبداع الفني.

8. فرق المسرح الخاص.

9. المعهد العالى للفنون المسرحية.

10. العرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعي.

11. العرض الفائز من مسابقة الجامعات.

12. فرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسي ومنظمات المجتمع المدني.

13. وزارة الشباب.

14. فرق الشركات والبنوك والمسرح العمالي.

وفيما يخص شروط المشاركة في مسابقة العروض المسرحية:

1- آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو يوم الأحد 8 نوفمبر 2020.

2- المسابقة تشمل فقط العروض المنتجة في الفترة من أول يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020.

3- تتحمل الفرق المشاركة نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أثاث أو إكسسوار.

4- تقبل الفرقة بتقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول.

5- يحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين (داخل المدة المقررة)، ولا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول.

6- يمكن لإدارة المهرجان توفير أجهزة مؤثرات إضافية مثل الفيديو بروجيكتور، أو ماكينة دخان في حال طلبها ضمن استمارة المشاركة.

7- العروض التي سبق عرضها في مسابقات الجامعات لا يحق لها المشاركة باسم فرقة حرة.

8- ترفق بالاستمارة (بطاقة تقنية) للديكور والإضاءة والصوت.

9- أن يكون العرض قد تم عرضه على خشبة المسرح لمدة يومين بحد أدنى.

10- أن يكون العرض هو إنتاج أصيل للجهة المذكورة فى استمارة الاشتراك.

11. ألا تزيد مدة العرض عن ساعتين.

أما مسابقة المقال النقدي التطبيقي فمن أهم شروطها، أن يكون المقال قد نُشر في الفترة من 1 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020 في أحد الجرائد الورقية أو الإلكترونية، وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة.

ويتم تحرير استمارة الإشتراك من الرابط المذكور أدناه، أو من مقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة، ومرفق بها 5 نسخ مطبوعة ونسخة "PDF" على أسطوانة مدمجة، ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها بمقر المهرجان بالمسرح القومي بالعتبة – مركز المعلومات اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا ماعدا الجمعة.

أما مسابقة الدراسة النظرية "البحثية" فمن أهم شروطها أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أي درجة علمية أو ترقية أو فازت في أي مسابقة من قبل، ويتم تحرير مسابقة الاشتراك من الرابط المذكور، أو من مقر المهرجان بالمسرح القومى ومرفق به 5 نسخ مطبوعة من الدراسة البحثية ونسخة "بي دي إف" على أسطوانة مدمجة.

ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها بمقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة، بمركز المعلومات، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا ما عدا الجمعة.