المهرجان القومي للمسرح المصري يفتح باب المشاركة في دورته الـ13

يعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل عن فتح باب التقديم لدورته الثالثة عشرة بداية من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر وحتى الأحد 8 نوفمبر2020 في مسابقة "العروض المسرحية" ومسابقة "المقال" والتي تنقسم إلى: النقدي التطبيقي والدراسة النظرية وفيما يلي الجهات التي يحق لها المشاركة وشروط المشاركة في مسابقتي المهرجان الذي سينطلق منتصف شهر ديسمبر 2020.

وحددت اللجنة العليا للمهرجان من خلال عدة اجتماعات خلال الفترة السابقة الجهات التى من يحق لها الإشتراك في مسابقة العروض المسرحية وهي: "البيت الفني للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية ومركز الهناجر للفنون ومراكز الإبداع الفني وفرق المسرح الخاص والمعهد العالي للفنون المسرحية والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعي والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسي ومنظمات المجتمع المدني وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالي".

كما وضعت اللجنة العليا شروط التسابق في مسابقة "العروض المسرحية" والتي جعلتها مسابقة واحدة فقط للمهرجان بعد تعديل اللائحة، ومن شروط التسابق فيها: ألا نزيد مدة أي عرض عن ساعتين والمسابقة تشمل فقط العروض المنتجة في الفترة من أول يوليو 2019 وحتى 30 يونية 2020.

ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين ولا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول والعروض التي سبق عرضها في مسابقات الجامعات لا يحق لها المشاركة باسم فرقة حرة وأن يكون العرض قد تم عرضه على خشبة المسرح لمدة يومين بحد أدنى وأن يكون العرض هو إنتاج أصيل للجهة المذكورة في استمارة الاشتراك.

أما مسابقة المقال التي تنقسم لشقين: النقدي التطبيقي فمن أهم شروطها أن يكون المقال قد نشر في الفترة من 1 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020 في إحدى الجرائد الورقية وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة أما مسابقة الدراسة النظرية "البحثية" فمن أهم شروطها: أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة وألا تكون قد نشرت من قبل وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أي درجة علمية أو ترقية أو فازت في أي مسابقة من قبل ويتم تحرير مسابقة الاشتراك من رابط تم وضعه على صفحة المهرجان الرسمية أو تسلم لمقر المهرجان بالمسرح القومي ومرفق به 5 نسخ مطبوعة ونسخة pdf على أسطوانة مدمجة ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها بمقر المهرجان بالمسرح القومي بالعتبة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا ماعدا الجمعة.